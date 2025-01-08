Сьогоднішня ціна Power Token (PWR)

Поточна ціна Power Token (PWR) сьогодні становить 175.29 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PWR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Power Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.62K USD

- зміна ціни Power Token протягом дня — -12.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін PWR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PWR.