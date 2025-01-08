Ціна Power Token (PWR)
Поточна ціна Power Token (PWR) сьогодні становить 175.29 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PWR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Power Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.62K USD
- зміна ціни Power Token протягом дня — -12.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Power Token до USD становила $ -24.7519488288863.
За останні 30 днів зміна ціни Power Token до USD становила $ -13.1451899190.
За останні 60 днів зміна ціни Power Token до USD становила $ +148.0170671250.
За останні 90 днів зміна ціни Power Token до USD становила $ +92.97886049796421.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -24.7519488288863
|-12.37%
|30 днів
|$ -13.1451899190
|-7.49%
|60 днів
|$ +148.0170671250
|+84.44%
|90 днів
|$ +92.97886049796421
|+112.96%
Останній аналіз цін Power Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.69%
-12.37%
+14.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Power DAO (the ‘Mother DAO’) acts as a decentralized incubator, angel investor, and arbitration layer for all Special Purpose (Child) DAOs built on the Power Protocol. The architecture and specifications of any SP-DAO are proposed, designed and built by each sovereign community. The Power Protocol lets $POWER token holders self-organize, propose and launch SP-DAOs for the projects they want to see succeed — or to migrate an existing DAOs over to benefit from its novel governance.
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