Актуальна ціна Power Play сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни POWER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни POWER на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Power Play сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни POWER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни POWER на MEXC вже зараз.

Докладніше про POWER

Інформація про ціну POWER

Whitepaper POWER

Офіційний вебсайт POWER

Токеноміка POWER

Прогноз ціни POWER

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Power Play

Ціна Power Play (POWER)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 POWER до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Power Play (POWER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:54:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Power Play (POWER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2,43%

-2,43%

Актуальна ціна Power Play (POWER) становить --. За останні 24 години POWER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POWER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то POWER змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -2,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Power Play (POWER)

$ 8,23K
$ 8,23K$ 8,23K

--
----

$ 8,23K
$ 8,23K$ 8,23K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Power Play — $ 8,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POWER — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,23K.

Історія ціни Power Play (POWER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Power Play до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Power Play до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Power Play до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Power Play до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-15,69%
60 днів$ 0-0,69%
90 днів$ 0--

Що таке Power Play (POWER)

PowerPlay Casino is the ultimate GambleFi platform, combining cutting-edge innovation with unbeatable rewards. Offering the highest RTP slots, unlimited sports betting, and 1000x crypto leverage, it’s designed to maximize your winning potential.

With no KYC and full VPN support, you can play anonymously and hassle-free from anywhere. At the core is the $POWER token, delivering up to 30% cashback, zero trading fees, and increasing value through a unique buyback system. Plus, the industry-leading VIP program offers luxury perks like Rolex watches, exclusive trips, and event tickets. PowerPlay isn’t just another casino—it’s the future of online gaming.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Power Play (POWER)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Power Play (USD)

Скільки коштуватиме Power Play (POWER) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Power Play (POWER) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Power Play.

Перегляньте прогноз ціни Power Play вже зараз!

POWER до місцевих валют

Токеноміка Power Play (POWER)

Розуміння токеноміки Power Play (POWER) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена POWER зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Power Play (POWER)

Скільки сьогодні коштує Power Play (POWER)?
Актуальна ціна POWER у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна POWER до USD?
Поточна ціна POWER до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Power Play?
Ринкова капіталізація POWER — $ 8,23K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція POWER?
Циркуляційна пропозиція POWER — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) POWER?
POWER досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) POWER?
Історична мінімальна ціна POWER становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі POWER?
Актуальний обсяг торгівлі POWER за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна POWER цього року?
POWER може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни POWER для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:54:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Power Play (POWER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 045,16
$111 045,16$111 045,16

+1,03%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 947,28
$3 947,28$3 947,28

+1,81%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,02887
$0,02887$0,02887

+477,40%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,80
$191,80$191,80

+0,40%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,8412
$19,8412$19,8412

+28,68%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 947,28
$3 947,28$3 947,28

+1,81%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 045,16
$111 045,16$111 045,16

+1,03%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,80
$191,80$191,80

+0,40%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4523
$2,4523$2,4523

+1,80%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,99
$1 124,99$1 124,99

-0,43%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,848
$7,848$7,848

+96,20%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3709
$0,3709$0,3709

+270,90%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,4114
$0,4114$0,4114

+311,40%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000600
$0,00000600$0,00000600

+237,07%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000000901
$0,0000000000000000000901$0,0000000000000000000901

+125,25%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,16
$49,16$49,16

+99,51%

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6414
$0,6414$0,6414

+90,55%