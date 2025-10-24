Інформація щодо ціни Power Play (POWER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -2,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,43%

Актуальна ціна Power Play (POWER) становить --. За останні 24 години POWER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POWER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то POWER змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -2,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Power Play (POWER)

Ринкова капіталізація $ 8,23K$ 8,23K $ 8,23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,23K$ 8,23K $ 8,23K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Power Play — $ 8,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POWER — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,23K.