Сьогоднішня ціна pow

Поточна ціна pow (POW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POW до USD становить $ 0 за POW.

pow наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 074, з циркуляційною пропозицією у 1,00B POW. Протягом останніх 24 годин POW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці POW змінився на -9,52% за останню годину та на -33,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо pow (POW)

Ринкова капіталізація $ 21,07K$ 21,07K $ 21,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,07K$ 21,07K $ 21,07K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація pow — $ 21,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POW — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,07K.