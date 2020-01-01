Токеноміка Povel Durev (DUREV) Дізнайтеся ключову інформацію про Povel Durev (DUREV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Povel Durev (DUREV) Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov. Офіційний вебсайт: https://poveldurev.net Купити DUREV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Povel Durev (DUREV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Povel Durev (DUREV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 410,18K $ 410,18K $ 410,18K Загальна пропозиція: $ 99,33M $ 99,33M $ 99,33M Циркуляційна пропозиція: $ 99,33M $ 99,33M $ 99,33M FDV (повністю розведена вартість): $ 410,18K $ 410,18K $ 410,18K Історичний максимум: $ 0,167897 $ 0,167897 $ 0,167897 Історичний мінімум: $ 0,00402689 $ 0,00402689 $ 0,00402689 Поточна ціна: $ 0,00413048 $ 0,00413048 $ 0,00413048 Дізнайтеся більше про ціну Povel Durev (DUREV)

Токеноміка Povel Durev (DUREV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Povel Durev (DUREV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DUREV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DUREV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DUREV, досліджуйте ціну токена DUREV в реальному часі!

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