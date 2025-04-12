Сьогоднішня ціна Povel Durev (DUREV)

Поточна ціна Povel Durev (DUREV) сьогодні становить 0.00440746 USD з ринковою капіталізацією $ 437.78K USD. Ціна DUREV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Povel Durev:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Povel Durev протягом дня — -1.67%

- циркуляційна пропозиція – 99.33M USD

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