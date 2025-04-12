Ціна Povel Durev (DUREV)
Поточна ціна Povel Durev (DUREV) сьогодні становить 0.00440746 USD з ринковою капіталізацією $ 437.78K USD. Ціна DUREV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Povel Durev:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Povel Durev протягом дня — -1.67%
- циркуляційна пропозиція – 99.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Povel Durev до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Povel Durev до USD становила $ -0.0006562945.
За останні 60 днів зміна ціни Povel Durev до USD становила $ -0.0018032862.
За останні 90 днів зміна ціни Povel Durev до USD становила $ -0.010866294160498003.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.67%
|30 днів
|$ -0.0006562945
|-14.89%
|60 днів
|$ -0.0018032862
|-40.91%
|90 днів
|$ -0.010866294160498003
|-71.14%
Останній аналіз цін Povel Durev: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-1.67%
-14.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov.
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