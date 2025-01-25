Ціна POUPE (POUPE)
Поточна ціна POUPE (POUPE) сьогодні становить 0.00000123 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23K USD. Ціна POUPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POUPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни POUPE протягом дня — -41.92%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POUPE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни POUPE до USD становила $ -0.0000010615.
За останні 60 днів зміна ціни POUPE до USD становила $ -0.0000012297.
За останні 90 днів зміна ціни POUPE до USD становила $ -0.0040289856482698625.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-41.92%
|30 днів
|$ -0.0000010615
|-86.30%
|60 днів
|$ -0.0000012297
|-99.97%
|90 днів
|$ -0.0040289856482698625
|-99.96%
Останній аналіз цін POUPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-41.92%
-88.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Poupe is more than just a meme; it's a community of mischievous monkeys united by a love for crypto and a shared sense of humor. Our mascot, a playful ape holding a magical coin, represents our journey into the exciting world of Solana We're here to bring fun, excitement, and a touch of monkey business to the crypto space. Join us as we explore the possibilities of blockchain technology, connect with like-minded individuals, and build a thriving community together.
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