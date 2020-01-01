Токеноміка Pou On Sui (POU) Дізнайтеся ключову інформацію про Pou On Sui (POU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pou On Sui (POU) Pou is the newest meme coin on the Sui blockchain, blending nostalgia and innovation. Inspired by the beloved virtual pet, Pou brings a fun, community-focused vibe to crypto. Leveraging Sui's speed and scalability, Pou offers fast, low-cost transactions and a deflationary token model. Whether you're here for the laughs or the potential, Pou is ready to make waves in the meme coin space. Join the Pou movement today! Офіційний вебсайт: https://pouonsui.com/ Купити POU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pou On Sui (POU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pou On Sui (POU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,79K $ 7,79K $ 7,79K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 7,79K $ 7,79K $ 7,79K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Pou On Sui (POU)

Токеноміка Pou On Sui (POU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pou On Sui (POU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POU, досліджуйте ціну токена POU в реальному часі!

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