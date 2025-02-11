Ціна Pou On Sui (POU)
Поточна ціна Pou On Sui (POU) сьогодні становить 0.00006898 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pou On Sui:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.39K USD
- зміна ціни Pou On Sui протягом дня — -17.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pou On Sui до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pou On Sui до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pou On Sui до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pou On Sui до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pou On Sui: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.80%
-17.50%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pou is the newest meme coin on the Sui blockchain, blending nostalgia and innovation. Inspired by the beloved virtual pet, Pou brings a fun, community-focused vibe to crypto. Leveraging Sui's speed and scalability, Pou offers fast, low-cost transactions and a deflationary token model. Whether you're here for the laughs or the potential, Pou is ready to make waves in the meme coin space. Join the Pou movement today!
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