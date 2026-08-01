Сьогоднішня ціна Potito

Поточна ціна Potito (PTTO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PTTO до USD становить $ 0 за PTTO.

Potito наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 53,690, з циркуляційною пропозицією у 99.98M PTTO. Протягом останніх 24 годин PTTO торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02519993, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PTTO змінився на -- за останню годину та на +3.40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.79.

Ринкова інформація щодо Potito (PTTO)

Ринкова капіталізація $ 53.69K$ 53.69K $ 53.69K Обсяг (за 24 год) $ 5.79$ 5.79 $ 5.79 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53.69K$ 53.69K $ 53.69K Циркуляційне постачання 99.98M 99.98M 99.98M Загальна пропозиція 99,981,134.828802 99,981,134.828802 99,981,134.828802

Поточна ринкова капіталізація Potito — $ 53.69K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.79. Циркуляційна пропозиція PTTO — 99.98M, зі загальною пропозицією 99981134.828802. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53.69K.