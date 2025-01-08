Ціна POTDOG (POTDOG)
Поточна ціна POTDOG (POTDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POTDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POTDOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39 USD
- зміна ціни POTDOG протягом дня — -0.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POTDOG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни POTDOG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни POTDOG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни POTDOG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.08%
|30 днів
|$ 0
|-25.36%
|60 днів
|$ 0
|-15.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін POTDOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.08%
+10.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It is a meme token based on a picture of a dog in a pot. Many people are enjoying photoshopping various things to replace the dog in the pot. The token is launched on solana with the liquidity being burnt. We are working to launch a website that will allow users to more automatically generate memes by putting custom images into the pot.
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