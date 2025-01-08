Сьогоднішня ціна Potato (POTATO)

Поточна ціна Potato (POTATO) сьогодні становить 37,991 USD з ринковою капіталізацією $ 37.99K USD. Ціна POTATO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Potato:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.39 USD

- зміна ціни Potato протягом дня — -6.40%

- циркуляційна пропозиція – 1.00 USD

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