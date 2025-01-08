Ціна POT (POT)
Поточна ціна POT (POT) сьогодні становить 0.00300359 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.99 USD
- зміна ціни POT протягом дня — -2.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни POT до USD становила $ -0.0003726319.
За останні 60 днів зміна ціни POT до USD становила $ -0.0007047230.
За останні 90 днів зміна ціни POT до USD становила $ -0.004638248617189301.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.57%
|30 днів
|$ -0.0003726319
|-12.40%
|60 днів
|$ -0.0007047230
|-23.46%
|90 днів
|$ -0.004638248617189301
|-60.69%
Останній аналіз цін POT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-2.57%
-6.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
POT is the deflationary token of the Jackpot.ton project.
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