Токеноміка Possum (PSM) Дізнайтеся ключову інформацію про Possum (PSM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Possum (PSM) ​Possum Labs is a team dedicated to creating new financial products which promote credible neutrality, transparency and collaboration. While these products may serve completely different functions, each one will have a positive sum nature (hence the name Possum). Each product will benefit all users at nobody’s expense. Using DeFi’s inherent composability, Possum Labs aims to create new financial products featuring greater capital efficiency and better incentive structures than what the current financial system can offer. Our first product, Portals, is slated to launch in Q4 2023. Each Portal taps an underlying yield source and unlocks future yield for depositors right now, instantly. Portals lets yield time travel; if you deposit $100 of a token with 20% APY, you can claim that $20 immediately rather than having to wait a year. The more a user claims upfront, the longer they’ll need to wait to withdraw their deposit. Офіційний вебсайт: https://www.possumlabs.io/ Whitepaper: https://possum-labs.gitbook.io/docs Купити PSM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Possum (PSM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Possum (PSM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 565,39K $ 565,39K $ 565,39K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 4,18B $ 4,18B $ 4,18B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M Історичний максимум: $ 0,00170821 $ 0,00170821 $ 0,00170821 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00013515 $ 0,00013515 $ 0,00013515 Дізнайтеся більше про ціну Possum (PSM)

Токеноміка Possum (PSM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Possum (PSM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PSM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PSM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PSM, досліджуйте ціну токена PSM в реальному часі!

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