Сьогоднішня ціна POSITIONS

Поточна ціна POSITIONS (POSITIONS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POSITIONS до USD становить $ 0 за POSITIONS.

POSITIONS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 65,192, з циркуляційною пропозицією у 999.81M POSITIONS. Протягом останніх 24 годин POSITIONS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці POSITIONS змінився на -0.25% за останню годину та на -12.67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо POSITIONS (POSITIONS)

Ринкова капіталізація $ 65.19K$ 65.19K $ 65.19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 65.19K$ 65.19K $ 65.19K Циркуляційне постачання 999.81M 999.81M 999.81M Загальна пропозиція 999,807,871.38903 999,807,871.38903 999,807,871.38903

Поточна ринкова капіталізація POSITIONS — $ 65.19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POSITIONS — 999.81M, зі загальною пропозицією 999807871.38903. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65.19K.