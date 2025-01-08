Сьогоднішня ціна Poshi World (POSHI)

Поточна ціна Poshi World (POSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.36K USD. Ціна POSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Poshi World:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.59 USD

- зміна ціни Poshi World протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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