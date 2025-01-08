Ціна Poshi World (POSHI)
Поточна ціна Poshi World (POSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.36K USD. Ціна POSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poshi World:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.59 USD
- зміна ціни Poshi World протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poshi World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Poshi World до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Poshi World до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Poshi World до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-10.29%
|60 днів
|$ 0
|+19.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Poshi World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Poshi's World Meet Poshi, a meme inspired by Yoshi and Pepe. Born from the last egg after the Super Happy Tree vanishes, Poshi embarks on a fruit-filled quest to restore his world. Merging adventure with crypto, every transaction aids his journey. Join Poshiworld, where each token revives prosperity. Let's help Poshi bring the Super Happy Tree back to life! inspired by Yoshi and Pepe powered by a community that loves fun. Join us, and let's bring the Super Happy Tree back to life with Poshi!
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