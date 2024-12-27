Ціна Poseidon (PSDN)
Поточна ціна Poseidon (PSDN) сьогодні становить 1.65 USD з ринковою капіталізацією $ 401.07K USD. Ціна PSDN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poseidon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 171.24 USD
- зміна ціни Poseidon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 243.14K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poseidon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Poseidon до USD становила $ +0.4394063850.
За останні 60 днів зміна ціни Poseidon до USD становила $ +0.7727063850.
За останні 90 днів зміна ціни Poseidon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.4394063850
|+26.63%
|60 днів
|$ +0.7727063850
|+46.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Poseidon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-16.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Poseidon is the H2O Governance token. H2O Protocol is governed by everyone who holds the PSDN token, Holders manage and ensure stability of the protocol.
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