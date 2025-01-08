Ціна Poseidollar Shares (PSH)
Поточна ціна Poseidollar Shares (PSH) сьогодні становить 0.864035 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PSH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poseidollar Shares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.09 USD
- зміна ціни Poseidollar Shares протягом дня — -7.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poseidollar Shares до USD становила $ -0.070197718808735.
За останні 30 днів зміна ціни Poseidollar Shares до USD становила $ +0.0044348324.
За останні 60 днів зміна ціни Poseidollar Shares до USD становила $ +0.6114613256.
За останні 90 днів зміна ціни Poseidollar Shares до USD становила $ +0.0531866986846002.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.070197718808735
|-7.51%
|30 днів
|$ +0.0044348324
|+0.51%
|60 днів
|$ +0.6114613256
|+70.77%
|90 днів
|$ +0.0531866986846002
|+6.56%
Останній аналіз цін Poseidollar Shares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-7.51%
+9.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Poseidollar - the first algorithmic stablecoin pegged to $USDC running on the Sui Network Poseidollar is a multi-token protocol that consists of three tokens: Poseidollar PDO, Poseidollar Shares PSH and Poseidollar Bonds PBD.
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