Ціна Poseidollar (PDO)
Поточна ціна Poseidollar (PDO) сьогодні становить 0.09775 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poseidollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.07 USD
- зміна ціни Poseidollar протягом дня — +0.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poseidollar до USD становила $ +0.00071202.
За останні 30 днів зміна ціни Poseidollar до USD становила $ -0.0037373539.
За останні 60 днів зміна ціни Poseidollar до USD становила $ -0.0536114860.
За останні 90 днів зміна ціни Poseidollar до USD становила $ -0.05216978131388634.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00071202
|+0.73%
|30 днів
|$ -0.0037373539
|-3.82%
|60 днів
|$ -0.0536114860
|-54.84%
|90 днів
|$ -0.05216978131388634
|-34.79%
Останній аналіз цін Poseidollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.73%
+0.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Poseidollar - an algorithmic stablecoin running on the Sui Network. Inspired by many algorithmic stablecoin protocols, Poseidollar is a multi-token protocol that consists of three token: Poseidollar PDO, Poseidollar Shares PSH and Poseidollar Bons PBD
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RM0.4388975
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