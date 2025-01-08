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Ціна Poseidollar (PDO)

USD

Графік ціни Poseidollar (PDO) в реальному часі

$0.09775
$0.09775$0.09775
+0.70%(1D)

Сьогоднішня ціна Poseidollar (PDO)

Поточна ціна Poseidollar (PDO) сьогодні становить 0.09775 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poseidollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.07 USD
- зміна ціни Poseidollar протягом дня — +0.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Poseidollar (PDO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poseidollar до USD становила $ +0.00071202.
За останні 30 днів зміна ціни Poseidollar до USD становила $ -0.0037373539.
За останні 60 днів зміна ціни Poseidollar до USD становила $ -0.0536114860.
За останні 90 днів зміна ціни Poseidollar до USD становила $ -0.05216978131388634.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00071202+0.73%
30 днів$ -0.0037373539-3.82%
60 днів$ -0.0536114860-54.84%
90 днів$ -0.05216978131388634-34.79%

Аналіз цін Poseidollar (PDO)

Останній аналіз цін Poseidollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.096298
$ 0.096298$ 0.096298

$ 0.099247
$ 0.099247$ 0.099247

$ 13.96
$ 13.96$ 13.96

--

+0.73%

+0.51%

Ринкова інформація Poseidollar (PDO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.07
$ 0.07$ 0.07

0.00
0.00 0.00

Що таке Poseidollar ( PDO)

Poseidollar - an algorithmic stablecoin running on the Sui Network. Inspired by many algorithmic stablecoin protocols, Poseidollar is a multi-token protocol that consists of three token: Poseidollar PDO, Poseidollar Shares PSH and Poseidollar Bons PBD

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Ресурс Poseidollar (PDO)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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