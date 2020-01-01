Токеноміка PoSciDonDAO Token (SCI) Дізнайтеся ключову інформацію про PoSciDonDAO Token (SCI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PoSciDonDAO Token (SCI) Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric. Офіційний вебсайт: https://www.poscidondao.com/ Купити SCI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PoSciDonDAO Token (SCI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PoSciDonDAO Token (SCI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,45M $ 2,45M $ 2,45M Загальна пропозиція: $ 18,91M $ 18,91M $ 18,91M Циркуляційна пропозиція: $ 3,95M $ 3,95M $ 3,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,71M $ 11,71M $ 11,71M Історичний максимум: $ 6,38 $ 6,38 $ 6,38 Історичний мінімум: $ 0,404068 $ 0,404068 $ 0,404068 Поточна ціна: $ 0,619271 $ 0,619271 $ 0,619271 Дізнайтеся більше про ціну PoSciDonDAO Token (SCI)

Токеноміка PoSciDonDAO Token (SCI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PoSciDonDAO Token (SCI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SCI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SCI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SCI, досліджуйте ціну токена SCI в реальному часі!

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