Ціна PoSciDonDAO Token (SCI)
Поточна ціна PoSciDonDAO Token (SCI) сьогодні становить 4.14 USD з ринковою капіталізацією $ 12.49M USD. Ціна SCI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PoSciDonDAO Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.48K USD
- зміна ціни PoSciDonDAO Token протягом дня — -10.97%
- циркуляційна пропозиція – 3.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PoSciDonDAO Token до USD становила $ -0.510502342848511.
За останні 30 днів зміна ціни PoSciDonDAO Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PoSciDonDAO Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PoSciDonDAO Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.510502342848511
|-10.97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PoSciDonDAO Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
-10.97%
+5.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric.
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