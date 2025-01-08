Сьогоднішня ціна PoSciDonDAO Token (SCI)

Поточна ціна PoSciDonDAO Token (SCI) сьогодні становить 4.14 USD з ринковою капіталізацією $ 12.49M USD. Ціна SCI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PoSciDonDAO Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.48K USD

- зміна ціни PoSciDonDAO Token протягом дня — -10.97%

- циркуляційна пропозиція – 3.02M USD

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