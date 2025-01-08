Ціна Porygon (PORY)
Поточна ціна Porygon (PORY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PORY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Porygon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.94 USD
- зміна ціни Porygon протягом дня — -4.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Porygon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Porygon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Porygon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Porygon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.20%
|30 днів
|$ 0
|-13.00%
|60 днів
|$ 0
|+141.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Porygon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-4.20%
+8.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PORY is decentralized meme token devoted to all things Porygon. This beloved data duck got a bad rep from allegedly giving kids seizures in the '90s. But he's number 1 in our hearts., and number 1 on Polygon!
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