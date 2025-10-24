Актуальна ціна Portals сьогодні становить 0,03001531 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PORTALS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PORTALS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Portals сьогодні становить 0,03001531 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PORTALS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PORTALS на MEXC вже зараз.

Докладніше про PORTALS

Інформація про ціну PORTALS

Офіційний вебсайт PORTALS

Токеноміка PORTALS

Прогноз ціни PORTALS

Ціна Portals (PORTALS)

Актуальна ціна 1 PORTALS до USD:

$0,03013719
$0,03013719
-11,50%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Portals (PORTALS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:04:26 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Portals (PORTALS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02952232
$ 0,02952232
Мін. за 24 год
$ 0,03506813
$ 0,03506813
Макс. за 24 год

$ 0,02952232
$ 0,02952232

$ 0,03506813
$ 0,03506813

$ 0,269855
$ 0,269855

$ 0,02825104
$ 0,02825104

+1,67%

-11,95%

-27,71%

-27,71%

Актуальна ціна Portals (PORTALS) становить $0,03001531. За останні 24 години PORTALS торгувався між мінімумом у $ 0,02952232 і максимумом у $ 0,03506813, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PORTALS становить $ 0,269855, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02825104.

Що стосується короткострокових результатів, то PORTALS змінився на +1,67% за останню годину, -11,95% за 24 години та на -27,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Portals (PORTALS)

$ 6,90M
$ 6,90M

--
--

$ 30,01M
$ 30,01M

230,00M
230,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Portals — $ 6,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PORTALS — 230,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,01M.

Історія ціни Portals (PORTALS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Portals до USD становила $ -0,00407647591879218.
За останні 30 днів зміна ціни Portals до USD становила $ -0,0205445011.
За останні 60 днів зміна ціни Portals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Portals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00407647591879218-11,95%
30 днів$ -0,0205445011-68,44%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Portals (PORTALS)

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation.

Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Portals (PORTALS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Portals (USD)

Скільки коштуватиме Portals (PORTALS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Portals (PORTALS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Portals.

Перегляньте прогноз ціни Portals вже зараз!

PORTALS до місцевих валют

Токеноміка Portals (PORTALS)

Розуміння токеноміки Portals (PORTALS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PORTALS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Portals (PORTALS)

Скільки сьогодні коштує Portals (PORTALS)?
Актуальна ціна PORTALS у USD становить 0,03001531 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PORTALS до USD?
Поточна ціна PORTALS до USD — $ 0,03001531. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Portals?
Ринкова капіталізація PORTALS — $ 6,90M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PORTALS?
Циркуляційна пропозиція PORTALS — 230,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PORTALS?
PORTALS досяг історичної максимальної ціни у 0,269855 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PORTALS?
Історична мінімальна ціна PORTALS становила 0,02825104 USD.
Який обсяг торгівлі PORTALS?
Актуальний обсяг торгівлі PORTALS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PORTALS цього року?
PORTALS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PORTALS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:04:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Portals (PORTALS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 481,99

$3 982,97

$0,16947

$193,30

$20,6123

$3 982,97

$111 481,99

$193,30

$2,4469

$1 138,70

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6272

$0,00000740

$49,01

$0,5808

$0,0003986

