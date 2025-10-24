Інформація щодо ціни Portals (PORTALS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02952232 $ 0,02952232 $ 0,02952232 Мін. за 24 год $ 0,03506813 $ 0,03506813 $ 0,03506813 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02952232$ 0,02952232 $ 0,02952232 Макс. за 24 год $ 0,03506813$ 0,03506813 $ 0,03506813 Рекордний максимум $ 0,269855$ 0,269855 $ 0,269855 Найнижча ціна $ 0,02825104$ 0,02825104 $ 0,02825104 Зміна ціни (за 1 год) +1,67% Зміна ціни (1 дн.) -11,95% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,71%

Актуальна ціна Portals (PORTALS) становить $0,03001531. За останні 24 години PORTALS торгувався між мінімумом у $ 0,02952232 і максимумом у $ 0,03506813, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PORTALS становить $ 0,269855, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02825104.

Що стосується короткострокових результатів, то PORTALS змінився на +1,67% за останню годину, -11,95% за 24 години та на -27,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Portals (PORTALS)

Ринкова капіталізація $ 6,90M$ 6,90M $ 6,90M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,01M$ 30,01M $ 30,01M Циркуляційне постачання 230,00M 230,00M 230,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Portals — $ 6,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PORTALS — 230,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,01M.