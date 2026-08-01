Сьогоднішня ціна Port3 Network

Поточна ціна Port3 Network (PORT3) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PORT3 до USD становить $ 0 за PORT3.

Port3 Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 181 901, з циркуляційною пропозицією у 273,75M PORT3. Протягом останніх 24 годин PORT3 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,326537, тоді як історичний мінімум — $ 0,0.

У короткостроковій динаміці PORT3 змінився на -0,01% за останню годину та на +14,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 847,75.

Ринкова інформація щодо Port3 Network (PORT3)

Ринкова капіталізація $ 181,90K$ 181,90K $ 181,90K Обсяг (за 24 год) $ 847,75$ 847,75 $ 847,75 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 664,60K$ 664,60K $ 664,60K Циркуляційне постачання 273,75M 273,75M 273,75M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Port3 Network — $ 181,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 847,75. Циркуляційна пропозиція PORT3 — 273,75M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 664,60K.