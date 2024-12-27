Ціна Port Finance (PORT)
Поточна ціна Port Finance (PORT) сьогодні становить 0.00454364 USD з ринковою капіталізацією $ 161.85K USD. Ціна PORT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Port Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.23K USD
- зміна ціни Port Finance протягом дня — +13.21%
- циркуляційна пропозиція – 35.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Port Finance до USD становила $ +0.00053001.
За останні 30 днів зміна ціни Port Finance до USD становила $ -0.0022664621.
За останні 60 днів зміна ціни Port Finance до USD становила $ -0.0007115004.
За останні 90 днів зміна ціни Port Finance до USD становила $ +0.0011297471094709958.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00053001
|+13.21%
|30 днів
|$ -0.0022664621
|-49.88%
|60 днів
|$ -0.0007115004
|-15.65%
|90 днів
|$ +0.0011297471094709958
|+33.09%
Останній аналіз цін Port Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+13.21%
-5.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap.
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