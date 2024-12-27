Сьогоднішня ціна Port Finance (PORT)

Поточна ціна Port Finance (PORT) сьогодні становить 0.00454364 USD з ринковою капіталізацією $ 161.85K USD. Ціна PORT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Port Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.23K USD

- зміна ціни Port Finance протягом дня — +13.21%

- циркуляційна пропозиція – 35.62M USD

Отримуйте оновлення цін PORT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PORT.