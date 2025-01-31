Ціна PornRocket (PORNROCKET)
Поточна ціна PornRocket (PORNROCKET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PORNROCKET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PornRocket:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.11 USD
- зміна ціни PornRocket протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PornRocket до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PornRocket до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PornRocket до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PornRocket до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.20%
|30 днів
|$ 0
|-6.23%
|60 днів
|$ 0
|-0.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PornRocket: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
+0.20%
-1.43%
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