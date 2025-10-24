Актуальна ціна PORKY PIG PARTY сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PPP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PPP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна PORKY PIG PARTY сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PPP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PPP на MEXC вже зараз.

Докладніше про PPP

Інформація про ціну PPP

Офіційний вебсайт PPP

Токеноміка PPP

Прогноз ціни PPP

Логотип PORKY PIG PARTY

Ціна PORKY PIG PARTY (PPP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PPP до USD:

--
----
+1,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни PORKY PIG PARTY (PPP) в реальному часі
Інформація щодо ціни PORKY PIG PARTY (PPP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,97%

+1,26%

-3,62%

-3,62%

Актуальна ціна PORKY PIG PARTY (PPP) становить --. За останні 24 години PPP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PPP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PPP змінився на -0,97% за останню годину, +1,26% за 24 години та на -3,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PORKY PIG PARTY (PPP)

$ 8,39K
$ 8,39K$ 8,39K

--
----

$ 8,39K
$ 8,39K$ 8,39K

999,70M
999,70M 999,70M

999 698 807,235763
999 698 807,235763 999 698 807,235763

Поточна ринкова капіталізація PORKY PIG PARTY — $ 8,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PPP — 999,70M, зі загальною пропозицією 999698807.235763. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,39K.

Історія ціни PORKY PIG PARTY (PPP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PORKY PIG PARTY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PORKY PIG PARTY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PORKY PIG PARTY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PORKY PIG PARTY до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,26%
30 днів$ 0-18,86%
60 днів$ 0-35,89%
90 днів$ 0--

Що таке PORKY PIG PARTY (PPP)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс PORKY PIG PARTY (PPP)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни PORKY PIG PARTY (USD)

Скільки коштуватиме PORKY PIG PARTY (PPP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PORKY PIG PARTY (PPP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PORKY PIG PARTY.

Перегляньте прогноз ціни PORKY PIG PARTY вже зараз!

PPP до місцевих валют

Токеноміка PORKY PIG PARTY (PPP)

Розуміння токеноміки PORKY PIG PARTY (PPP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PPP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про PORKY PIG PARTY (PPP)

Скільки сьогодні коштує PORKY PIG PARTY (PPP)?
Актуальна ціна PPP у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PPP до USD?
Поточна ціна PPP до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація PORKY PIG PARTY?
Ринкова капіталізація PPP — $ 8,39K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PPP?
Циркуляційна пропозиція PPP — 999,70M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PPP?
PPP досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PPP?
Історична мінімальна ціна PPP становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PPP?
Актуальний обсяг торгівлі PPP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PPP цього року?
PPP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PPP для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для PORKY PIG PARTY (PPP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

