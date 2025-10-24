Інформація щодо ціни PORKY PIG PARTY (PPP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,97% Зміна ціни (1 дн.) +1,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,62%

Актуальна ціна PORKY PIG PARTY (PPP) становить --. За останні 24 години PPP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PPP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PPP змінився на -0,97% за останню годину, +1,26% за 24 години та на -3,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PORKY PIG PARTY (PPP)

Ринкова капіталізація $ 8,39K$ 8,39K $ 8,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,39K$ 8,39K $ 8,39K Циркуляційне постачання 999,70M 999,70M 999,70M Загальна пропозиція 999 698 807,235763 999 698 807,235763 999 698 807,235763

Поточна ринкова капіталізація PORKY PIG PARTY — $ 8,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PPP — 999,70M, зі загальною пропозицією 999698807.235763. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,39K.