Сьогоднішня ціна Porigon (PORIGON)

Поточна ціна Porigon (PORIGON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PORIGON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Porigon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.87 USD

- зміна ціни Porigon протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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