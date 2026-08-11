Сьогоднішня ціна Populous

Поточна ціна Populous (PPT) сьогодні становить $ 0,081983, зі зміною 4,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PPT до USD становить $ 0,081983 за PPT.

Populous наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 365 756, з циркуляційною пропозицією у 36,23M PPT. Протягом останніх 24 годин PPT торгувався між $ 0,077359 (мінімум) та $ 0,082109 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 75,19, тоді як історичний мінімум — $ 0,00662912.

У короткостроковій динаміці PPT змінився на +0,11% за останню годину та на +13,56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 829,05.

Ринкова інформація щодо Populous (PPT)

Ринкова капіталізація $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Обсяг (за 24 год) $ 829,05$ 829,05 $ 829,05 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Циркуляційне постачання 36,23M 36,23M 36,23M Загальна пропозиція 53 252 246,0 53 252 246,0 53 252 246,0

Поточна ринкова капіталізація Populous — $ 4,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 829,05. Циркуляційна пропозиція PPT — 36,23M, зі загальною пропозицією 53252246.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,37M.