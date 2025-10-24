Інформація щодо ціни Popu (POPU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00017013$ 0,00017013 $ 0,00017013 Найнижча ціна $ 0,0000057$ 0,0000057 $ 0,0000057 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -5,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,36%

Актуальна ціна Popu (POPU) становить $0,00000597. За останні 24 години POPU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POPU становить $ 0,00017013, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000057.

Що стосується короткострокових результатів, то POPU змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -5,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Popu (POPU)

Ринкова капіталізація $ 5,96K$ 5,96K $ 5,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,96K$ 5,96K $ 5,96K Циркуляційне постачання 998,77M 998,77M 998,77M Загальна пропозиція 998 768 264,533837 998 768 264,533837 998 768 264,533837

Поточна ринкова капіталізація Popu — $ 5,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POPU — 998,77M, зі загальною пропозицією 998768264.533837. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,96K.