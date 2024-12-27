Сьогоднішня ціна Popsmile (POPSMILE)

Поточна ціна Popsmile (POPSMILE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 462.26K USD. Ціна POPSMILE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Popsmile:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.76K USD

- зміна ціни Popsmile протягом дня — +0.63%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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