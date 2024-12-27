Ціна Popsmile (POPSMILE)
Поточна ціна Popsmile (POPSMILE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 462.26K USD. Ціна POPSMILE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Popsmile:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.76K USD
- зміна ціни Popsmile протягом дня — +0.63%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Popsmile до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Popsmile до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Popsmile до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Popsmile до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.63%
|30 днів
|$ 0
|-34.26%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Popsmile: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+0.63%
+20.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"$POPSMILE is pioneering as the first crypto to merge with extreme sports on a global level, bringing a new dynamic to branded meme coins. The Smile Pops isn’t just a token; it’s a cultural movement, pushing boundaries by blending lifestyle, sport, and digital innovation like never before. This isn’t just a meme coin; it’s a catalyst for worldwide change in the world of crypto and extreme sports."
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