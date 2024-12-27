Сьогоднішня ціна Popsicle Finance (ICE)

Поточна ціна Popsicle Finance (ICE) сьогодні становить 0.397183 USD з ринковою капіталізацією $ 2.68M USD. Ціна ICE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Popsicle Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.30 USD

- зміна ціни Popsicle Finance протягом дня — -2.00%

- циркуляційна пропозиція – 6.75M USD

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