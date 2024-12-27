Ціна Popsicle Finance (ICE)
Поточна ціна Popsicle Finance (ICE) сьогодні становить 0.397183 USD з ринковою капіталізацією $ 2.68M USD. Ціна ICE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Popsicle Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.30 USD
- зміна ціни Popsicle Finance протягом дня — -2.00%
- циркуляційна пропозиція – 6.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Popsicle Finance до USD становила $ -0.0081253637440956.
За останні 30 днів зміна ціни Popsicle Finance до USD становила $ -0.0860207025.
За останні 60 днів зміна ціни Popsicle Finance до USD становила $ +0.0492348046.
За останні 90 днів зміна ціни Popsicle Finance до USD становила $ +0.0400030315981529.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0081253637440956
|-2.00%
|30 днів
|$ -0.0860207025
|-21.65%
|60 днів
|$ +0.0492348046
|+12.40%
|90 днів
|$ +0.0400030315981529
|+11.20%
Останній аналіз цін Popsicle Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.14%
-2.00%
-2.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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