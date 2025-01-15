Сьогоднішня ціна Poppy (POPPY)

Поточна ціна Poppy (POPPY) сьогодні становить 0.001771 USD з ринковою капіталізацією $ 1.79M USD. Ціна POPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Poppy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 509.41K USD

- зміна ціни Poppy протягом дня — -13.19%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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