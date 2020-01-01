Токеноміка Popo The Frog (FROP) Дізнайтеся ключову інформацію про Popo The Frog (FROP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Popo The Frog (FROP) "Popo: From Launch to Legend" captures Popo's rise from digital launch to meme icon. With secure tokens, a vibrant community, and strategic marketing, Popo aims to surpass Pepe and dominate the meme sphere. The $FROP is a fully audited token with disclosed smart contract code, ensuring transparency and security for all users. The $FROP has a total fixed total supply capped at 111,111,111,111 tokens. This supply will be allocated across various segments within the Popo ecosystem. Офіційний вебсайт: https://popofrog.vip/ Whitepaper: https://static.popofrog.com/files/popo_whitepaper.pdf Купити FROP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Popo The Frog (FROP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Popo The Frog (FROP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,94K $ 18,94K $ 18,94K Загальна пропозиція: $ 32,99B $ 32,99B $ 32,99B Циркуляційна пропозиція: $ 32,99B $ 32,99B $ 32,99B FDV (повністю розведена вартість): $ 18,94K $ 18,94K $ 18,94K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Popo The Frog (FROP)

Токеноміка Popo The Frog (FROP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Popo The Frog (FROP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FROP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FROP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FROP, досліджуйте ціну токена FROP в реальному часі!

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