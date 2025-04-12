Ціна Popo The Frog (FROP)
Поточна ціна Popo The Frog (FROP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.33K USD. Ціна FROP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Popo The Frog:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Popo The Frog протягом дня — -13.22%
- циркуляційна пропозиція – 32.99B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Popo The Frog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Popo The Frog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Popo The Frog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Popo The Frog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.22%
|30 днів
|$ 0
|-59.31%
|60 днів
|$ 0
|-91.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Popo The Frog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-13.22%
-6.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Popo: From Launch to Legend" captures Popo's rise from digital launch to meme icon. With secure tokens, a vibrant community, and strategic marketing, Popo aims to surpass Pepe and dominate the meme sphere. The $FROP is a fully audited token with disclosed smart contract code, ensuring transparency and security for all users. The $FROP has a total fixed total supply capped at 111,111,111,111 tokens. This supply will be allocated across various segments within the Popo ecosystem.
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