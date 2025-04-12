Сьогоднішня ціна Popo The Frog (FROP)

Поточна ціна Popo The Frog (FROP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.33K USD. Ціна FROP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Popo The Frog:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Popo The Frog протягом дня — -13.22%

- циркуляційна пропозиція – 32.99B USD

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