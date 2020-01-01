Токеноміка Popo The Cat (POPO) Дізнайтеся ключову інформацію про Popo The Cat (POPO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Popo The Cat (POPO) Popo is the first meme coin to launch on SEI V2. Popo is the OG cat of the SEI Network Founder- Jayendra Jog. Popo prides itself on being one of the most popular coins on the Sei Network. A strong organic community has now solidified the token as one of the top-performing assets on Sei. Based memes and a fun-loving community have made Popo the top pick for all new members onboarded to the Sei Network. Don't be afraid, this cat doesn't bite. Popo In Control! Офіційний вебсайт: https://popome.me/ Купити POPO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Popo The Cat (POPO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Popo The Cat (POPO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 203,89K $ 203,89K $ 203,89K Загальна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Циркуляційна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (повністю розведена вартість): $ 203,89K $ 203,89K $ 203,89K Історичний максимум: $ 0,00000265 $ 0,00000265 $ 0,00000265 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Popo The Cat (POPO)

Токеноміка Popo The Cat (POPO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Popo The Cat (POPO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POPO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POPO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POPO, досліджуйте ціну токена POPO в реальному часі!

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