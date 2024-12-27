Ціна Popo The Cat (POPO)
Поточна ціна Popo The Cat (POPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 172.20K USD. Ціна POPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Popo The Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.99K USD
- зміна ціни Popo The Cat протягом дня — -6.94%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Popo The Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Popo The Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Popo The Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Popo The Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.94%
|30 днів
|$ 0
|-49.70%
|60 днів
|$ 0
|-37.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Popo The Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-6.94%
-2.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Popo is the first meme coin to launch on SEI V2. Popo is the OG cat of the SEI Network Founder- Jayendra Jog. Popo prides itself on being one of the most popular coins on the Sei Network. A strong organic community has now solidified the token as one of the top-performing assets on Sei. Based memes and a fun-loving community have made Popo the top pick for all new members onboarded to the Sei Network. Don't be afraid, this cat doesn't bite. Popo In Control!
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