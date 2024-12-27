Ціна Popo (POPO)
Поточна ціна Popo (POPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 230.99K USD. Ціна POPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Popo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.72K USD
- зміна ціни Popo протягом дня — -8.91%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Popo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Popo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Popo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Popo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.91%
|30 днів
|$ 0
|-11.18%
|60 днів
|$ 0
|-90.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Popo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
-8.91%
+7.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Popo is popping off. Is it a frog? Is it a rock? We'll never know, and we don't care. Popo can be whatever or whoever you want it to be, as Popo is quickly becoming one of the most loveable infinity memes. Popo is here to bring people joy and happiness. Popo is a community take over as the original team didn't see the potential in the project, the community has stepped up and is leading the charge.
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