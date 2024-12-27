Сьогоднішня ціна Popo (POPO)

Поточна ціна Popo (POPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 230.99K USD. Ціна POPO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Popo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.72K USD

- зміна ціни Popo протягом дня — -8.91%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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