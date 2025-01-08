Сьогоднішня ціна POPNUT (POPNUT)

Поточна ціна POPNUT (POPNUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.49K USD. Ціна POPNUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності POPNUT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.25 USD

- зміна ціни POPNUT протягом дня — -7.41%

- циркуляційна пропозиція – 999.62M USD

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