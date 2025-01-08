Ціна POPNUT (POPNUT)
Поточна ціна POPNUT (POPNUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.49K USD. Ціна POPNUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POPNUT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.25 USD
- зміна ціни POPNUT протягом дня — -7.41%
- циркуляційна пропозиція – 999.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POPNUT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни POPNUT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни POPNUT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни POPNUT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.41%
|30 днів
|$ 0
|-48.70%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін POPNUT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.14%
-7.41%
-26.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PopNut is a charming and lovable squirrel character inspired by P'Nut and Popcat, blending the legacy of P'Nut with the iconic "pop-pop" mouth movement of Popcat. Immortalized on the blockchain, PopNut pops his mouth open and closed in a playful rhythm, symbolizing freedom, joy, and a call for reform. This unique and engaging character embodies creativity and inspiration, spreading a powerful message of unity and change while captivating communities worldwide.
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