Ціна POPKON (POPK)
Поточна ціна POPKON (POPK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POPK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POPKON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.44K USD
- зміна ціни POPKON протягом дня — -16.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POPKON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни POPKON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни POPKON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни POPKON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.07%
|30 днів
|$ 0
|-42.83%
|60 днів
|$ 0
|-4.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін POPKON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-16.07%
-20.78%
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