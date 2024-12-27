Сьогоднішня ціна POPKAT (POPKAT)

Поточна ціна POPKAT (POPKAT) сьогодні становить 0.00128956 USD з ринковою капіталізацією $ 347.43K USD. Ціна POPKAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності POPKAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.04K USD

- зміна ціни POPKAT протягом дня — +0.69%

- циркуляційна пропозиція – 269.42M USD

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