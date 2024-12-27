Ціна POPKAT (POPKAT)
Поточна ціна POPKAT (POPKAT) сьогодні становить 0.00128956 USD з ринковою капіталізацією $ 347.43K USD. Ціна POPKAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POPKAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.04K USD
- зміна ціни POPKAT протягом дня — +0.69%
- циркуляційна пропозиція – 269.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POPKAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни POPKAT до USD становила $ -0.0010781686.
За останні 60 днів зміна ціни POPKAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни POPKAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.69%
|30 днів
|$ -0.0010781686
|-83.60%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін POPKAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+0.69%
-26.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
POPKAT's mission is to showcase the best of Kaspa’s revolutionary blockchain consensus through educative humour and leveraging the strength of the Kaspians to create an arboretum of the KASmmunity assembled in POPKAT. POPKAT being the first cross-chain KRC20 standard token highlights the fact that POPKAT is not just trying to educate existing Kaspians but also spreading awareness to users on different networks that haven't heard about Kaspa yet.
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