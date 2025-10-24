Інформація щодо ціни PoPi 4i (POPI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +11,67% Зміна ціни (1 дн.) +10,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +30,79% Зміна ціни (за 7 дн.) +30,79%

Актуальна ціна PoPi 4i (POPI) становить --. За останні 24 години POPI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POPI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то POPI змінився на +11,67% за останню годину, +10,03% за 24 години та на +30,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PoPi 4i (POPI)

Ринкова капіталізація $ 13,21K$ 13,21K $ 13,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,11K$ 16,11K $ 16,11K Циркуляційне постачання 819,64M 819,64M 819,64M Загальна пропозиція 999 644 272,0185746 999 644 272,0185746 999 644 272,0185746

Поточна ринкова капіталізація PoPi 4i — $ 13,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POPI — 819,64M, зі загальною пропозицією 999644272.0185746. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,11K.