Актуальна ціна PoPi 4i сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни POPI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни POPI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна PoPi 4i сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни POPI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни POPI на MEXC вже зараз.

Докладніше про POPI

Інформація про ціну POPI

Офіційний вебсайт POPI

Токеноміка POPI

Прогноз ціни POPI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип PoPi 4i

Ціна PoPi 4i (POPI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 POPI до USD:

--
----
+10,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни PoPi 4i (POPI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:18:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни PoPi 4i (POPI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+11,67%

+10,03%

+30,79%

+30,79%

Актуальна ціна PoPi 4i (POPI) становить --. За останні 24 години POPI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POPI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то POPI змінився на +11,67% за останню годину, +10,03% за 24 години та на +30,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PoPi 4i (POPI)

$ 13,21K
$ 13,21K$ 13,21K

--
----

$ 16,11K
$ 16,11K$ 16,11K

819,64M
819,64M 819,64M

999 644 272,0185746
999 644 272,0185746 999 644 272,0185746

Поточна ринкова капіталізація PoPi 4i — $ 13,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POPI — 819,64M, зі загальною пропозицією 999644272.0185746. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,11K.

Історія ціни PoPi 4i (POPI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PoPi 4i до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PoPi 4i до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PoPi 4i до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PoPi 4i до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+10,03%
30 днів$ 0-0,32%
60 днів$ 0-10,10%
90 днів$ 0--

Що таке PoPi 4i (POPI)

PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens.

[+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс PoPi 4i (POPI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни PoPi 4i (USD)

Скільки коштуватиме PoPi 4i (POPI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PoPi 4i (POPI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PoPi 4i.

Перегляньте прогноз ціни PoPi 4i вже зараз!

POPI до місцевих валют

Токеноміка PoPi 4i (POPI)

Розуміння токеноміки PoPi 4i (POPI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена POPI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про PoPi 4i (POPI)

Скільки сьогодні коштує PoPi 4i (POPI)?
Актуальна ціна POPI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна POPI до USD?
Поточна ціна POPI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація PoPi 4i?
Ринкова капіталізація POPI — $ 13,21K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція POPI?
Циркуляційна пропозиція POPI — 819,64M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) POPI?
POPI досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) POPI?
Історична мінімальна ціна POPI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі POPI?
Актуальний обсяг торгівлі POPI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна POPI цього року?
POPI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни POPI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:18:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PoPi 4i (POPI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 994,19
$110 994,19$110 994,19

+0,98%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 939,70
$3 939,70$3 939,70

+1,62%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16768
$0,16768$0,16768

+9,40%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,35
$192,35$192,35

+0,69%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,9762
$20,9762$20,9762

+36,04%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 939,70
$3 939,70$3 939,70

+1,62%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 994,19
$110 994,19$110 994,19

+0,98%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,35
$192,35$192,35

+0,69%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4451
$2,4451$2,4451

+1,50%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 123,37
$1 123,37$1 123,37

-0,57%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6411
$0,6411$0,6411

+541,10%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000676
$0,00000676$0,00000676

+279,77%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$53,72
$53,72$53,72

+118,01%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004143
$0,0004143$0,0004143

+94,87%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5750
$0,5750$0,5750

+91,66%