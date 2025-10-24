Інформація щодо ціни Popi (POPI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00138578$ 0,00138578 $ 0,00138578 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,72% Зміна ціни (1 дн.) +10,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +39,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +39,11%

Актуальна ціна Popi (POPI) становить --. За останні 24 години POPI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POPI становить $ 0,00138578, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то POPI змінився на +0,72% за останню годину, +10,46% за 24 години та на +39,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Popi (POPI)

Ринкова капіталізація $ 810,88K$ 810,88K $ 810,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 810,88K$ 810,88K $ 810,88K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Popi — $ 810,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POPI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 810,88K.