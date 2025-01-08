Ціна POPFISH (POPFISH)
Поточна ціна POPFISH (POPFISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.89K USD. Ціна POPFISH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POPFISH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.71 USD
- зміна ціни POPFISH протягом дня — +0.23%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POPFISH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни POPFISH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни POPFISH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни POPFISH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.23%
|30 днів
|$ 0
|-19.17%
|60 днів
|$ 0
|+91.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін POPFISH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.23%
+15.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Popfish is the first meme token of the popcat kind on SUI network. It's a catfish opening its mouth using the same liquify photoshop effect that the original Popcat used. Since SUI is a water themed chain, it is suitable that the Popcat derivative is a fish. We also added following the Popcat token narrative a SUI water themed Popfish minigame tap to pop the fish mouth, which will build into a competitive tap counter game much like the original one.
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