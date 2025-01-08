Сьогоднішня ціна POPFISH (POPFISH)

Поточна ціна POPFISH (POPFISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.89K USD. Ціна POPFISH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності POPFISH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.71 USD

- зміна ціни POPFISH протягом дня — +0.23%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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