Ціна POPEYE (POPEYE)
Поточна ціна POPEYE (POPEYE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 389.94K USD. Ціна POPEYE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POPEYE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.30K USD
- зміна ціни POPEYE протягом дня — +35.96%
- циркуляційна пропозиція – 999.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POPEYE до USD становила $ +0.00010316.
За останні 30 днів зміна ціни POPEYE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни POPEYE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни POPEYE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010316
|+35.96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін POPEYE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.68%
+35.96%
+11.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem. The $POPEYE ecosystem focuses on: Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.
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