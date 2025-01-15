Сьогоднішня ціна POPEYE (POPEYE)

Поточна ціна POPEYE (POPEYE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 389.94K USD. Ціна POPEYE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності POPEYE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.30K USD

- зміна ціни POPEYE протягом дня — +35.96%

- циркуляційна пропозиція – 999.70M USD

Отримуйте оновлення цін POPEYE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни POPEYE.