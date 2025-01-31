Ціна PopeCoin (POPE)
Поточна ціна PopeCoin (POPE) сьогодні становить 0.01184217 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PopeCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.11 USD
- зміна ціни PopeCoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PopeCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PopeCoin до USD становила $ -0.0085336784.
За останні 60 днів зміна ціни PopeCoin до USD становила $ -0.0108441865.
За останні 90 днів зміна ціни PopeCoin до USD становила $ -0.05218992957174809.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0085336784
|-72.06%
|60 днів
|$ -0.0108441865
|-91.57%
|90 днів
|$ -0.05218992957174809
|-81.50%
Останній аналіз цін PopeCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? PopeCoin is a memecoin on Ethereum What makes your project unique? The contract is renounced and has 0% tax. 100% of LP is locked. No team tokens. 50% burned. Super strong community. History of your project. Had a public presale on pinksale.finance and just launched on Uniswap less than a week day ago. What’s next for your project? Pope is already listed on CoinMarketCap and we are looking forward to our CoinGecko listing. We will then focus on getting PopeCoin trending all over social media and target CEX listings. What can your token be used for? Investments and swing trading.
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