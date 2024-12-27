Сьогоднішня ціна POPDOG (POPDOG)

Поточна ціна POPDOG (POPDOG) сьогодні становить 0.0024864 USD з ринковою капіталізацією $ 2.47M USD. Ціна POPDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності POPDOG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 650.80K USD

- зміна ціни POPDOG протягом дня — +4.72%

- циркуляційна пропозиція – 993.74M USD

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