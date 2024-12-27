Ціна POPDOG (POPDOG)
Поточна ціна POPDOG (POPDOG) сьогодні становить 0.0024864 USD з ринковою капіталізацією $ 2.47M USD. Ціна POPDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POPDOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 650.80K USD
- зміна ціни POPDOG протягом дня — +4.72%
- циркуляційна пропозиція – 993.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POPDOG до USD становила $ +0.00011196.
За останні 30 днів зміна ціни POPDOG до USD становила $ -0.0009500315.
За останні 60 днів зміна ціни POPDOG до USD становила $ -0.0015903056.
За останні 90 днів зміна ціни POPDOG до USD становила $ -0.0045185836434588515.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011196
|+4.72%
|30 днів
|$ -0.0009500315
|-38.20%
|60 днів
|$ -0.0015903056
|-63.96%
|90 днів
|$ -0.0045185836434588515
|-64.50%
Останній аналіз цін POPDOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.79%
+4.72%
+21.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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