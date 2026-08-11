Сьогоднішня ціна PoP Planet

Поточна ціна PoP Planet (P) сьогодні становить $ 0,01190709, зі зміною 3,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації P до USD становить $ 0,01190709 за P.

PoP Planet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 666 992, з циркуляційною пропозицією у 140,00M P. Протягом останніх 24 годин P торгувався між $ 0,01137486 (мінімум) та $ 0,01200841 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,730507, тоді як історичний мінімум — $ 0,00697353.

У короткостроковій динаміці P змінився на -0,12% за останню годину та на +0,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 166,39K.

Ринкова інформація щодо PoP Planet (P)

Ринкова капіталізація $ 1,67M$ 1,67M $ 1,67M Обсяг (за 24 год) $ 166,39K$ 166,39K $ 166,39K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,91M$ 11,91M $ 11,91M Циркуляційне постачання 140,00M 140,00M 140,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PoP Planet — $ 1,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 166,39K. Циркуляційна пропозиція P — 140,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,91M.