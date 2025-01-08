Сьогоднішня ціна POP Network (POP)

Поточна ціна POP Network (POP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.69K USD. Ціна POP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності POP Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.00 USD

- зміна ціни POP Network протягом дня — -0.02%

- циркуляційна пропозиція – 1.60B USD

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