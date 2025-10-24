Інформація щодо ціни poors (POORS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -10,80% Зміна ціни (за 7 дн.) +39,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +39,04%

Актуальна ціна poors (POORS) становить --. За останні 24 години POORS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POORS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то POORS змінився на -- за останню годину, -10,80% за 24 години та на +39,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо poors (POORS)

Ринкова капіталізація $ 18,80K$ 18,80K $ 18,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,80K$ 18,80K $ 18,80K Циркуляційне постачання 996,88M 996,88M 996,88M Загальна пропозиція 996 879 962,5753491 996 879 962,5753491 996 879 962,5753491

Поточна ринкова капіталізація poors — $ 18,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POORS — 996,88M, зі загальною пропозицією 996879962.5753491. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,80K.