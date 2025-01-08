Ціна Poor Doge (PDOGE)
Поточна ціна Poor Doge (PDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.01K USD. Ціна PDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poor Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.83K USD
- зміна ціни Poor Doge протягом дня — -1.10%
- циркуляційна пропозиція – 130.68B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poor Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Poor Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Poor Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Poor Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.10%
|30 днів
|$ 0
|-59.01%
|60 днів
|$ 0
|-86.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Poor Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.15%
-1.10%
-44.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Poor Doge (PDOGE) is a decentralized, community-driven cryptocurrency launched in May 2023. It aims to end the dog meat trade, gaining popularity as a symbol of compassion and social change. With strong support from investors and animal lovers, PDOGE stands out due to its mission and community dedication. Leveraging social media, influencers, and advocates, it has become a viral sensation. PDOGE commits to transparency and continuous improvement, evolving into a movement to eradicate the dog and cat meat trade. Join the compassionate future with PDOGE.
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