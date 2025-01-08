Сьогоднішня ціна Poor Doge (PDOGE)

Поточна ціна Poor Doge (PDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.01K USD. Ціна PDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Poor Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.83K USD

- зміна ціни Poor Doge протягом дня — -1.10%

- циркуляційна пропозиція – 130.68B USD

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